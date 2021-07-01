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Dünya

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir bölgede kedilere sokağa çıkma yasağı getiriliyor

Avustralya'nın Melbourne kentinin doğusundaki bir bölgede evcil kedilere sokağa çıkma yasağı getiriliyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.07.2021
Avustralya'nın Melbourne kentinde bir bölgede kedilere sokağa çıkma yasağı getiriliyor

Ankara

9News'ün haberine göre yetkililer, Melbourne kentinin Knox bölgesinde, 1 Ekim'de başlayacak sokağa çıkma yasağının kedileri ve vahşi yaşamı korumayı amaçladığını bildirdi.

Evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 dolar para cezasına çarptırılacağı ve sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri için 545 dolar ceza kesileceği belirtildi.

Yerel yönetim, bölgede kayıtlı 7 bin evcil kedinin başıboş dolaşmaması gerektiğini ifade ederek konut bahçesinde gezinebileceğini ancak dışarı çıkmalarını engelleyecek çitler inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı çevreciler tarafından memnuniyetle karşılanan karar, "Kedilerini bahçede tutmaya çalıştıklarını ancak bazen komşularının bahçesine ya da sokağa kaçtığını" ifade eden bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.

Bölgede yaşayan kedi sahibi Charlotte Jensen, "Ya bahçenin tamamını çitlerle kaplamak için büyük bir masraf yapacağım ya da bahçede küçük bir alanı kedi için çitle kaplayacağım. Bu onlar için adil bir yol değil, bu hayvanat bahçesine kaplan koymak gibi." ifadelerini kullandı.

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