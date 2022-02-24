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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna’ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Recep Şakar   | 24.02.2022
Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna’ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Queensland

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Flinders Tren İstasyonu, Federasyon Meydanı ve bazı köprüler Ukrayna’ya destek vermek amacıyla Ukrayna bayrağındaki sarı ve mavi renklerle ışıklandırıldı.

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınayan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'ün merkezinin bu ülkeye destek vermek amacıyla sarı mavi renklerle donatılacağını açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklamasının ardından havanın kararmasıyla Melbourne’un sembolik ve tarihi binalarından Flinders Tren İstasyonu'nun yanı sıra Federasyon Meydanı ve havalimanından şehre bağlantıyı sağlayan otoyol sarı mavi renklerle ışıklandırıldı.

Işıklandırmanın Ukrayna’ya destek vermek amacıyla her gece açık kalacağı bildirildi.

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