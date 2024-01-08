Avustralya'nın güneydoğusundaki seller nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı
Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller nedeniyle yüzlerce kişinin evlerini tahliye etmesi istendi.
Melbourne
Victoria Eyaleti Acil Durum Hizmetleri, eyalet genelindeki şiddetli yağmurun neden olduğu sellere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, suların hızla yükselmesi nedeniyle bölge sakinlerine ve turistlere bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapılırken, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarında 38 kişiyi kurtardığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.