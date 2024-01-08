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Dünya

Avustralya'nın güneydoğusundaki seller nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller nedeniyle yüzlerce kişinin evlerini tahliye etmesi istendi.

Zeynep Katre Oran  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Avustralya'nın güneydoğusundaki seller nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı

Melbourne

Victoria Eyaleti Acil Durum Hizmetleri, eyalet genelindeki şiddetli yağmurun neden olduğu sellere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, suların hızla yükselmesi nedeniyle bölge sakinlerine ve turistlere bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapılırken, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarında 38 kişiyi kurtardığı bildirildi.

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