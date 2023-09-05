Dolar
26.79
Euro
28.78
Altın
1,931.22
ETH/USDT
1,636.40
BTC/USDT
25,780.00
BIST 100
8,155.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor

Avustralyalı politikacılar, ABD'ye ait gizli belgeleri açıklamakla suçlanan Wikileaks internet sitesinin kurucusu ve Avustralya vatandaşı olan Julian Assange'ın ABD'ye iadesinin önüne geçmek için Washington'da görüşmeler yapacak.

Ayşe İrem Tiryaki  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor

Canberra

Eski Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da aralarında bulunduğu 6 politikacı, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması için Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üst düzey görüşmeler yapmayı planlıyor.

Washington'a gidecek heyette bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Monique Ryan, basına yaptığı açıklamada, "Assange'ın özgürlüğünün sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünen" politikacıları temsil ettiklerini dile getirerek Assange'ın sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti.

Heyet'in ABD'deki görüşmeler kapsamında ayrıca Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve diğer bazı sivil toplum kuruluşları nezdinde Assangne'ın iade edilmemesi konusunda lobi faaliyetlerinde bulunacak.

Söz konusu ziyaretin, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Ekim'de yapılması planlanan Beyaz Saray ziyareti öncesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden, Assange hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istemişti.

Albanese, Assange'ın durumunu, WikiLeaks'e belge sızdıran ABD askeri Chelsea Manning'inkine benzeterek Manning'in ABD'de özgürce yaşadığına, Assange'a yönelik tutumun ise aynı olmadığına dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk
AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz

Benzer haberler

Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor

Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor

ABD'de yılın başından bu yana en az 484 "toplu silahlı saldırı" oldu

ABD'deki ankette Biden'ın adaylık için "çok yaşlı" olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73

ASEAN, Myanmar'daki iç çatışma ve Çin-ABD rekabetinin gölgesinde toplanıyor

ASEAN, Myanmar'daki iç çatışma ve Çin-ABD rekabetinin gölgesinde toplanıyor
ABD'de festival alanında şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı

ABD'de festival alanında şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı
ABD'de artan ekonomik eşitsizlik "grev yazına" neden oldu

ABD'de artan ekonomik eşitsizlik "grev yazına" neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet