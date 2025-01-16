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Dünya

Avustralya'da vatandaşlara yağış ve fırtınaların daha da şiddetleneceği uyarısında bulunuldu

Avustralya'nın New South Wales ve Queensland eyaletlerinde devam eden yağmur ve fırtınaların daha da yıkıcı hale geleceği konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Avustralya'da vatandaşlara yağış ve fırtınaların daha da şiddetleneceği uyarısında bulunuldu

İstanbul

Avustralya basınındaki haberlere göre, New South Wales ve Queensland eyaletlerinde yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, New South Wales'in Central West bölgesinde aracının üzerine ağaç devrilen 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

New South Wales ve Queensland eyaletlerinde 48 saat içinde metrekareye 200 milimetre yağmur düşmesi beklenirken, devam eden yağmur ve fırtınaların daha yıkıcı hale geleceği konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

New South Wales geneline gece boyu 300 binden fazla yıldırım düştü, bu eyalete bağlı Sydney, Hunter ve Wollongong şehirlerinde 143 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Sydney metro bölgesi yağışlardan olumsuz etkilendi, Illawarra ve Newcastle şehirlerinde yollara devrilen ağaçlar ve hasar gören mülklerle ilgili çok sayıda şikayet alındı. Carlingford'da ise bir evin çatısının uçması sonucu 14 kişi mağdur oldu.

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