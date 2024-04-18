Avustralya'da sosyal medya platformlarına "yanıltıcı bilgi ve şiddet içerikleri" uyarısı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Chris Minns, 13 ve 15 Nisan'da Sydney kentinde düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ile yanıltıcı bilgilerin dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya platformlarına uyarıda bulundu.
İstanbul
Yerel medyadaki haberlere göre, Minns, sosyal medya platformlarının, burada paylaşılan içerikler nedeniyle sorumlu tutulabileceğini vurguladı.
Şiddet içeriklerini kontrol etmede başarısız oldukları için bu platformlara sert cezalar verilmesine yönelik herhangi bir adımı destekleyeceğini belirten Minns, sosyal medya platformlarını, kendi internet sitelerinde ne olduğuna dair aktif bir yönetim ele almadıkları takdirde bunun sonuçlarıyla karşılaşacaklarına dair uyarmanın eyalet için iyi olacağını kaydetti.
Cami ve kiliselere zarar verilmesiyle ilgili kötü niyetli bilgilerin kontrol edilemez şekilde yayıldığına işaret eden Minns, bu durumun toplumda var olan ateşi körüklediğini dile getirdi.
Minns, kilisedeki saldırıdan 48 saat sonra dahi şiddet içeren görsellerin dolaşımda olduğuna değinerek, bu durumdan hala endişe duyduğunu belirtti.
Çocukların bu tür içeriklere odalarında telefonlarını kullanırken ulaşabileceğini ve bunun tehlikeli olduğunu ifade eden Minns, sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle sokakta başlayan şiddeti engellemenin kendileri için zor olduğunu vurguladı.
Avustralya'nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde, Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan gözaltına alınmıştı.
Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde ise 13 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.