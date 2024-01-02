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Dünya

Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle yardım çalışmalarında askerler görevlendirilecek

Avustralya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar ve seller nedeniyle yardım çalışmalarına destek sağlamak için asker görevlendirileceği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle yardım çalışmalarında askerler görevlendirilecek

Ankara

ABC News'ün haberine göre, Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, ülkede 3 Ocak sabahına kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptı.

Hükümetin, yaklaşık 50 ordu personelinin, bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermesi için görevlendirilmesine onay verdiğini bildiren Watt, askerlerin temel altyapılara erişimin sağlanması için zarar gören bina ve bölgelerin temizlenmesinde görev alacağını ifade etti.

Ülkede dünden bu yana 45 kişinin kurtarıldığı kaydedilirken, vatandaşlara "yollardan uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) yetkilileri, ülkenin güneybatısında 1 Ocak'ta başlayan şiddetli yağış ve ani sellerin 3 Ocak sabahına kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetmişti.


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