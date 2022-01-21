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Dünya

Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Kovid-19'un delta ve omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 21.01.2022
Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Ankara

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Yeni Güney Galler'de (NSW) 46, Victoria'da 20, Queensland'da 13, Güney Avustralya'da (SA) 6, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 2, ve Tazmanya'da 1 kişi olmak üzere toplam 88 kişi öldü.

Böylelikle, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Ülkede son 24 saatte 64 bin 523 vaka tespit edildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Avustralya'da salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 90 bin 810 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 903 bin 993 oldu.

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