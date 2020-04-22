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Dünya, Koronavirüs

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı artarken yeni vaka sayısı düşüyor

Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 74'e çıktı.

Recep Şakar   | 22.04.2020
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı artarken yeni vaka sayısı düşüyor

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 74'e çıkarken, son 24 saatte sadece 22 kişide virüs tespit edildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalanan biri kadın iki kişi Sydney'de tedavi gördükleri farklı hastanelerde hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte NSW'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33'e çıkarken, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Öte yandan son 24 saatte yapılan testlerde yalnızca 22 kişide virüs tespit edilmesi, son haftalarda başlayan yeni vaka sayındaki düşünün devam etmesi olarak değerlendirildi.

Resmi verilere göre ülke genelinde yaklaşık 445 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 6 bin 647 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 4 bin 291 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 14'e çıktı

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkenin Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, daha önceden sağlık sorunları bulunan 80 yaşlarındaki kadının hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.

Ülkedeki vaka sayısını güncelleyen Dr. Bloomfield, bugün belirlenen 6 yeni vakayla birlikle Kovid-19'a yakalananların sayısının 1451'e ulaştığını ve bunlardan 1036 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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