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Dünya

Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı

Avustralya'da iktidarda olan Liberal Parti, Müslümanları "Avustralya vatandaşlığı verilmemesi gereken kötü karakterli insanlar" olarak tanımlayan milletvekili adayını partiden çıkardı.

Recep Şakar   | 01.05.2019
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı

Melbourne

Avustralya’da 18 Mayıs 2019’da yapılacak genel seçimlerde iktidardaki Liberal Parti’den milletvekili adayı olan Jeremy Hearn, İslam karşıtı yorumlarından dolayı partisinden atıldı.

Melbourne’un güneydoğu semtlerinden federal milletvekili adayı olan Hearn’ın sosyal medya hesabından, İslam ve Müslüman karşıtı yorumlarda bulunduğunun ortaya çıkması, partisini harekete geçirdi.

Milletvekili adayının açıklamalarına tepki gösteren Liberal Parti, Müslümanlar hakkında çirkin ifadeler kullanan Hearn’ı partiden çıkardı.

Jeremy Hearn, sosyal medya hesabından, "Avustralyalı Müslümanların, Müslüman olmayan Avustralya vatandaşlarının öldürülmesi veya köleleştirilmesini isteyen bir ideolojiye sahip olduğu" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Müslüman Avustralyalıların, Avustralya Hükümeti'ni devirmek ve şeriat yasasını getirmek için gerçek niyetlerini sakladıklarını ifade eden Hearn, Müslümanları, "Avustralya vatandaşlığı verilmemesi gereken kötü karakterli insanlar" olarak nitelendirmişti.

Hearn, Müslümanlardan özür diledi

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Jeremy Hearn, "Bu yorumlar tamamen yanlıştı ve onlardan (Müslümanlardan) açıkça özür diliyorum." dedi.

Bu yorumları "korkunç" olarak değerlendirerek karşı çıkan Victoria Eyaleti Liberal Parti Lideri Michael O'Brien, "Onları (yorumları) kesinlikle reddediyorum. Bu görüşlerin Liberal Parti'de hiçbir zaman yeri olmadı." ifadesini kullandı.

Hearn’ın yorumlarını "iğrenç" olarak değerlendiren ana muhalefetteki İşçi Partisi de bu görüşlere Avustralya’da yer olmadığını vurgulayarak tepki gösterdi.

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