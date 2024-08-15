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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da Filistinlilere ilişkin sözlerinden dolayı muhalefet liderine "ırkçı" tepkisi

Avustralya'da Bağımsız Milletvekili Zali Steggall, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den kimsenin ülkeye alınmaması gerektiğini savunan muhalefet lideri Peter Dutton'a "ırkçı" olmayı bırakmasını söyledi.

Salih Okuroğlu  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Avustralya'da Filistinlilere ilişkin sözlerinden dolayı muhalefet liderine "ırkçı" tepkisi

Ankara

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Steggall, Parlamentoda Dutton'un Filistinliler hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Steggall, Parlamentodaki Liberal-Ulusal Koalisyonunun Gazze'den gelen Filistinliler hakkında "korku duygusu uyandırdığını" belirtti.

Muhalefet liderinin Filistinlilere ilişkin açıklamalarının rahatsız edici olduğunu kaydeden Steggall, Dutton'a hitaben "Irkçı olmayı bırakın!" ifadesini kullandı.

Dutton, Steggall'ın ifadelerine 2GB radyosuna verdiği mülakatta yanıt verdi.

Muhalefet lideri, tepkisinin sürpriz olmadığını öne sürdüğü Steggall'ın "gerçekten bir Yeşil ve bu aşırı görüşlere sahip olduğunu" savundu.

Dutton'un Filistinliler hakkındaki ifadeleri hükümetin tepkisine yol açmıştı

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Dutton, dün, Gazze'yi işaret ederek "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'den vize başvurularının kabul edilmesinin "akıllıca olmayacağını" savunan Dutton, "Bu, bizim ulusal güvenliğimizi riske atıyor." iddiasında bulunmuştu.

Dutton'un açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, muhalefet liderinin, açıklamalarıyla "yine ayrıştırmayı hedeflediğini" söylemişti.

Albanese, vize başvurularının değerlendirilmesi sürecinin Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, "Muhalefet lideri, bu sisteme güvenmiyorsa bunu söylemeli çünkü (bu sistem) kendisinin göç bakanı olduğu ve bu konuları yönettiği dönemde yürürlükte olan sistemin aynısı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avustralya'daki resmi verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin vatandaşlarınca yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2 bin 922'si kabul görürken vize verilenlerin yaklaşık 1300'ü ülkeye girdi.

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