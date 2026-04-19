Avustralya'da "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla protesto düzenlendi Avustralya'nın Melbourne kentinde "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasasını protesto etti.

Eyalet Kütüphanesi önünde Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı uygulamaların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve esirlere yönelik idam cezasını öngören yasanın kaldırılması için uluslararası topluma ve Avustralya hükümetine harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

Organizatörlerden Noura Mansour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı insanlık dışı, aşağılayıcı ve işkenceye varan koşulları hatırlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir hafta sürecek etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

İsrail hapishanelerinde özgürlüklerinden, güvenliklerinden, onurlarından ve adil yargılanma haklarından mahrum bırakılan 9 binden fazla Filistinli bulunduğuna işaret eden Mansour, "Filistinlilere yönelik uygulamaların savaş suçlarına eşdeğer olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle farkındalık yaratmak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Filistin, İran ve Lübnan bayraklarının taşındığı gösteride, "Sessiz kalan suçludur", "Soykırımı durdur", "Nehirden denize özgür Filistin", "Savaşa hayır" ve "Esirleri serbest bırak" yazılı dövizler taşındı.

Filistinli Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.