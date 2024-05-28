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Dünya

Avustralya'da Filistin destekçisi öğrenciler, polisin talimatının ardından kamplarını taşıdı

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) Filistin destekçisi öğrenciler, yönetim ve polisin "öğlene kadar gösterilerine son verip bulundukları yerden ayrılmaları" talimatının ardından kamplarını taşıdı.

Salih Okuroğlu  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Avustralya'da Filistin destekçisi öğrenciler, polisin talimatının ardından kamplarını taşıdı

Ankara

News.com.au sitesinin haberine göre, ANU öğrencileri, polis ve üniversite yönetiminin talimatının ardından kamplarını Üniversite Caddesi'ndeki Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nin karşısına kurdu.

Taşınmalarının ardından öğrenciler, yaptıkları açıklamada, ANU Rektör Yardımcısı Genevieve Bell'in, iletişim kurma davetlerini henüz kabul etmediğini belirtti.

Kamplarını taşıdıklarını, yönetimle işbirliği yapmaya istekli olduklarını vurgulayan öğrenciler, açıklamada, "Amacımız, ANU'nun bağlantılarını (İsrailli şirketlerle) açıklamasını ve bunları sonlandırmasını sağlamak. Hiçbir yer değişikliği, hiçbir yıldırma taktiği ve hiçbir tehdit bunu değiştirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kampüste kamp kurmuştu

ANU öğrencileri, yaklaşık bir ay önce, İsrail'e silah desteği sağlayan bir firmayla işbirliği içinde olmakla suçladıkları üniversite yönetimini protesto etmek amacıyla kampüste kamp kurmuştu.

Öğrenciler, üniversite yönetimini, İsrail'e silah desteği veren firmalarla ilişkisini açıklamaya ve bu işbirliklerini sonlandırmaya çağırmıştı.

Avustralya Ulusal Üniversitesinde polis, dün, Filistin destekçisi göstericilerin bugün öğlen saatlerine kadar gösterilerini sonlandırması talimatı vermişti. Polis, dağılmayan göstericilere müdahale edeceğini ve onları gözaltına alacağını belirtmişti.

Üniversite yönetimi de Filistin'e destek gösterilerinin "ciddi güvenlik endişeleri"ne yol açtığı gerekçesiyle öğrencilere kampı terk etmeleri talimatı vermişti.

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