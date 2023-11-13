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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da dükkanı yakılan Filistin kökenli hamburgerciye ölüm tehditleri

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da Filistin kökenli Haşim (Hash) Tayeh, hamburger dükkanı yakıldıktan sonra gelen ölüm tehditleri üzerine ailesiyle güvenli bir yere taşındı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Avustralya'da dükkanı yakılan Filistin kökenli hamburgerciye ölüm tehditleri

Ankara

ABC News'in haberine göre hamburgerci Tayeh, sosyal medya üzerinden gelen isimsiz mesajda ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Hamburgerci, "Personelimiz, her gün 'Buraya ait değilsiniz, sizi boykot edeceğiz, sizi kapatacağız, dükkanınız gidecek.' diyen tehdit telefonları alıyor." ifadesini kullandı.

Tayeh, tehdit mesajları üzerine ailesiyle güvenli bir yere taşındığını kaydetti.

Gelen mesajı polise bildiren Tayeh, "Polis, soruşturmaya devam ettiği için yorum yapamıyorum ama ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan, ister ateist olsun, bu (dükkanının yakılması) bir nefret suçudur. Bunun bir nefret suçu olduğunu söylemek, yakanın Yahudi olduğuna işaret etmek değildir." görüşünü paylaştı.

Tayeh, dükkanının yakılmasının hem kendisi hem de personelinin geçim kaynağına zarar verdiğini belirtti.

Dükkandaki yangın gerilimi tırmandırmıştı

Tayeh'in hamburger dükkanında çıkan yangın, kentteki gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yanlısı göstericiler, "Nefret suçuna hayır" sloganları atarken polis, birbirlerine saldırmaya çalışan taraflara biber gazıyla müdahale etmişti.

Yanan hamburger dükkanının sahibi Tayeh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemlerde çalışanlarının tehdit edildiğini, kendisinin de Filistin'e destek gösterilerine katıldığı gerekçesiyle eleştirildiğine dikkati çekerek, yangının "nefret suçu"yla bağlantılı olabileceğini kaydetmişti.

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