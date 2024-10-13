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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da binlerce kişi hükümetin Orta Doğu'da ateşkes çağrısı yapması talebiyle yürüdü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde Filistin'e destek veren binlerce kişi, hükümetin Orta Doğu'da kalıcı ateşkes çağrısı yapması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Aynur Şeyma Asan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Avustralya'da binlerce kişi hükümetin Orta Doğu'da ateşkes çağrısı yapması talebiyle yürüdü

Ankara

ABC News'teki habere göre Filistin'e destek veren binlerce kişi, eyaletin Brisbane kentinde bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren sloganların yazılı olduğu dövizler ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Avustralya hükümetinin Orta Doğu'da kalıcı ateşkes çağrısı yapmasını talebiyle Victoria Köprüsü'nden South Bank bölgesine yürüdü.

Göstericiler, hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını ve silah tedarikini durdurmasını da istedi.

Ülkenin Victoria eyaletindeki Melbourne ve Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentlerinde de benzer gösterilerin düzenlendiği bildirildi.

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