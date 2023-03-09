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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Dünya

Avustralya ve Hindistan, yükseköğrenim konusunda ortak mekanizma kurdu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında yükseköğrenim alanında ortak mekanizma kurulması için anlaşma imzalandı.

Dildar Baykan Atalay  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Avustralya ve Hindistan, yükseköğrenim konusunda ortak mekanizma kurdu

Ahmedabad

The Epoch Times'ın haberine göre, Albenese, Ahmedabad'da yaptığı konuşmada, Hindistan ile yükseköğrenim alanında yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma sayesinde kurulan mekanizma ile Avustralya'daki üniversitelerde öğrenim gören Hint öğrencilerin kendi ülkelerinde denklik kazanacağını belirten Albenese, Avustralya'da yaşayan Hint diasporasının da ülkelerindeki üniversite eğitimleri için Avustralya'da denklik alabileceği bilgisini paylaştı.

Albenese, "Mekanizma, Avustralyalı eğitim kurumlarının Hint öğrencilere daha yenilikçi ve erişilebilir eğitim sunmaları için ticari fırsatların yolunu açarken, başka sektörlerdeki kurumlarımızın birbiriyle ortaklık yapmanın yeni yollarını aramaları için bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu mekanizma sayesinde Avustralya merkezli üniversiteler Hindistan'da kampüs açabilecek.

Hindistan ve Avustralya arasında kriket diplomasisi

Öte yandan Albenese ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan-Avustralya arasında oynanan Border-Gavaskar Kupası kriket maçını birlikte izledi.

Taraftarlarca ilgiyle karşılanan Albenese ve Modi, iki ülke arasındaki kriket karşılaşmalarına dair hazırlanan sergiyi de gezdi.

Hindistan ve Avustralya arasındaki kriket rekabeti, "dünyadaki en sert rekabetlerden biri" olarak biliniyor.

Albenese'in Hindistan ziyareti

Albanese, ilk defa yüz yüze yapılacak Hindistan-Avustralya Yıllık Zirvesi'ne katılmak üzere dün, Hindistan'a gitmişti.

Hindistan ziyareti çerçevesinde Albenese, Yeni Delhi'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Rashtrapati Bhawan'da yarın yapılacak kabul törenine katıldıktan sonra Raj Ghat Mahatma Gandhi Anıtı'na çelenk bırakacak.

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