Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,453.10
Altın
1,885.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu - Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Asamblesi’nde konuşuyor Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla sınırların kapanması nedeniyle ülkelerine dönemeyen 220 Avustralyalı, yaklaşık bir yıl aradan sonra özel seferle ülkelerine gitti.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 24.05.2021
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

İstanbul

Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede yaklaşık bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü.

Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na gelen Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağı, 220 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den devam eden aşı krizinin 'salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik' olduğu uyarısı
rABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı

111 yaşındaki Avustralyalı uzun yaşamasını 'tavuk beyni' yemeye bağladı

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar Avustralya'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar Avustralya'da protesto edildi
Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor