Avustralya polisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Avustralyalı aktivistlere yönelik "cinsel şiddet" olaylarını soruşturacağı bildirildi.

Avustralya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine muamelesini soruşturacak Avustralya polisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Avustralyalı aktivistlere yönelik "cinsel şiddet" olaylarını soruşturacağı bildirildi.

ABC News'in haberine göre, Küresel Sumud Filosu'ndaki Avustralyalı aktivistler dün Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Aktivistler, İsrail'in kendilerine yönelik muamelesini ele aldıkları görüşmede Wong'un, Avustralya Federal Polisinin (AFP) cinsel saldırı gibi olayları soruşturacağı sözünü verdiğini aktardı.

Aktivistlerden Juliet Lamont, "Wong, kaçırıldığımıza, işkence gördüğümüze, alıkoyulduğumuza ve bazılarımızın tecavüze uğradığına inanıyor." ifadesini kullandı.

AFP'den yapılan açıklamada konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcü, yaptığı açıklamada Wong'un bu konuda bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesini desteklediğini belirtti.

Sözcü, Bakan Wong'un İsrailli yetkililerin ve yaptırım uyguladıkları İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eylemlerini daha önce kınadığını ifade etti.

İsrail'in Canberra Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinden yapılan açıklamada ise Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin cinsel saldırı ve şiddete uğradıklarına ilişkin açıklamaları reddedildi.

