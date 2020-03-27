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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 13’e çıktı, vaka sayısı 3 bini geçti

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Recep Şakar   | 27.03.2020
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 13’e çıktı, vaka sayısı 3 bini geçti

Queensland


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı, vaka sayısı 3 bini geçti.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki bir hastanede tedavi altına alınan 70’li yaşlardaki erkek hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaşanan can kaybıyla 231 Kovid-19 vakası bulunan Batı Avustralya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı ikiye, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

İlk vakanın ocak sonunda, ilk can kaybının da 1 Mart'ta yaşandığı Avustralya’da, 181 binden fazla kişiye uygulanan testlerde 3 bin 50 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı tespit edildi. Öte yandan 1405 vaka sayısıyla Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti ülkede ilk sırada yer alıyor.

Ülke genelinde, sınırların yabancılara kapatılması, zorunlu olmayan etkinliklerin iptal edilmesi veya sınırlandırılması, ibadet yerleri, spor salonları, kütüphaneler, yüzme havuzları, müzelerle birlikte temel hizmet veren işletmelerin dışındaki tüm mekanların kapatılması gibi önlemlere rağmen Kovid-19 vaka sayısındaki artış durdurulamadı.

Başbakan Scott Morrison’un, bugün tüm eyalet ve bölge başbakanlarıyla yapacağı Ulusal Kabine toplantısında alınacak yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

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