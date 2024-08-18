Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,645.10
BTC/USDT
59,957.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya Başbakanı, Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefete tepki gösterdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'den gelen Filistinlilere güvenlik soruşturması yapılmadan vize verilmemesi çağrısında bulunan muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton'ın "korku duygusu uyandırdığını" belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Avustralya Başbakanı, Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefete tepki gösterdi

Ankara

SBS News'ün haberine göre, muhalefet lideri Dutton, kaleme aldığı yazıda Gazze'den gelen Filistinliler hakkında güvenlik soruşturması yapılması ve bunun sonucuna göre bu kişilere vize verilmesi çağrısında bulundu.

Dutton, "Güvenlik soruşturması yapılmadan kimin kim olduğunu bilemeyiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Albanese de basına yaptığı açıklamada Dutton'ın bu ifadelerine tepki gösterdi.

Albanese, "Peter Dutton ne yapıyor? Avustralyalıları ilgilendiren konular hakkında konuşmuyor. Yapığı şey, korku duygusu uyandırmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkedeki İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve çeşitli Filistin destekçisi gruplar da Peter Dutton'ın Filistinlilere ilişkin bu ifadelerine tepki gösterdi.

Dutton'ın Filistinliler hakkındaki ifadeleri hükümetin tepkisine yol açmıştı

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Dutton, geçen hafta verdiği mülakatta Gazze'ye işaret ederek "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum." demişti.

Gazze'den vize başvurularının kabul edilmesinin "akıllıca olmayacağını" savunan Dutton, "Bu, bizim ulusal güvenliğimizi riske atıyor." iddiasında bulunmuştu.

Dutton'ın açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, muhalefet liderinin, açıklamalarıyla "yine ayrıştırmayı hedeflediğini" söylemişti.

Avustralya'daki resmi verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin vatandaşlarınca yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2 bin 922'si kabul görürken, vize verilenlerin yaklaşık 1300'ü ülkeye girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi
Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist Irak sınırında etkisiz hale getirildi
İzmir Yamanlar'daki yanan alanlar havadan görüntülendi
MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

Benzer haberler

Avustralya Başbakanı, Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefete tepki gösterdi

Avustralya Başbakanı, Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefete tepki gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet