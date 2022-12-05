Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.18
ETH/USDT
1,300.80
BTC/USDT
17,350.00
BIST 100
4,895.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir’de AFAD tarafından düzenlenen 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde konuşuyor Alibeyköy’de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Olay yerinden yayındayız Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
logo
Dünya

Avustralya Başbakanı Albanese, kömüre 'tavan fiyat uygulanmasını' önerdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkenin en büyük kömür ihracat pazarına sahip eyalet hükümetlerinden artan enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla "tavan fiyat uygulanmasını" istedi.

Dilara Karataş   | 05.12.2022
Avustralya Başbakanı Albanese, kömüre 'tavan fiyat uygulanmasını' önerdi

Ankara

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Albanese, 7 Kasım'daki Ulusal Kabine Toplantısı öncesinde, hızla yükselen enerji maliyetlerini düşürmek için eyaletlerinden vergi mükelleflerinin kömür ve gaz fiyatlarına yönelik üst sınır faturasını ödemesini talep etti.

Adelaide radyosuna konuşan Albanese, kömür ve doğal gazın maliyetine sınırlama getirilmesinin muhtemelen üreticilere tazminat ödenmesi anlamına geleceğini ve eyalet hükümetlerinin isim ücretlerini kaybedebileceğini belirtti.

Albanese, hükümetin gaz piyasasına müdahale etmeyi düşündüğünü ancak elektrik fiyatlarını düşürmek ve piyasayı bozmamak için kömür piyasasına da müdahalede bulunulması gerektiğini kaydetti.

New South Wales, Queensland ve Güney Avustralya eyaletleri, bu teklife karşı çıkarak Albanese hükümetinden tavan fiyat uygulamasının gerçekleşmemesine dair garanti vermesini talep etti.

Eyalet yetkilileri, elektrik faturalarının fiyatını düşürmeye yönelik bu uygulamada kömür ve doğal gaza tavan fiyat koymanın üreticilere tazminat verilmesini gerektirebileceğini, telif hakkı kaybının yaşanması durumunda hükümetten bu kaybı telafi etmesini isteyeceklerini belirtti.

Başbakan Anthony Albanese, Ulusal Kabine Toplantısı öncesinde eyalet liderleriyle tazminat konusunu görüşme sözü verdi.

Üst düzey hükümet yetkililerine göre, konuya dair herhangi bir kararın verilmediği ve Albanese hükümetinin, değişiklikleri uygulamak için gereken mevzuatı geçirmek amacıyla federal parlamentoyu yılbaşından önce geri çağırmayı henüz düşünmediği bildirildi.

Hükümetin verilerine göre, Avustralya, kömürde dünyanın en büyük 2'nci ihracat pazarlarına sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitim yeniden başladı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kasımda terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 103 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Avustralya Başbakanı Albanese, kömüre 'tavan fiyat uygulanmasını' önerdi

Avustralya Başbakanı Albanese, kömüre 'tavan fiyat uygulanmasını' önerdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet