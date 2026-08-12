Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) İklim Bilgi Birimi Başkanı John Kennedy, Avrupa'da bu yıl birden fazla kez etkili olan kavurucu sıcakların daha sık ve şiddetli olarak görülmesini beklediklerine dikkati çekti.

Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcak hava dalgalarının daha yoğun ve sık görüleceği tahmin ediliyor Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) İklim Bilgi Birimi Başkanı John Kennedy, Avrupa'da bu yıl birden fazla kez etkili olan kavurucu sıcakların daha sık ve şiddetli olarak görülmesini beklediklerine dikkati çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) İklim Bilgi Birimi Başkanı John Kennedy, Avrupa'da bu yıl birden fazla kez etkili olan kavurucu sıcakların daha sık ve şiddetli olarak görülmesini beklediklerine dikkati çekerek, bu durumun insan ve doğal sistemler üzerinde geniş etkisi bulunduğunu söyledi.

Kennedy, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası ve bunun etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avrupa'da ardı ardına gelen çok yüksek yoğunluklu ve uzun süreli sıcak hava dalgalarının, iklim değişikliğiyle görmeyi bekledikleri modelin bir parçası gibi olduğunu belirten Kennedy, "İklim değişikliğiyle sıcak hava dalgalarının sıklığı ile süresinin artmasını, daha geniş bir alanı kapsamasını ve uzun süre devam etmesini bekliyoruz. (Yaşanan sıcak hava dalgası) Bu durum, bununla tamamen tutarlı." dedi.

Kennedy, bu tür sıcak hava dalgalarının sera gazlarından kaynaklanan uzun vadeli ısınmaya bağlı olarak meydana geldiğine de işaret etti.

Son 30 yılda Avrupa'nın Asya, Afrika, Okyanusya ve Amerika gibi kıtalardan daha hızlı ısındığına dikkati çeken Kennedy, "Hızlı ısınma, farklı faktörlerin birleşimidir. Esas olarak uzun vadeli ısınmaya neden olan sera gazlarından kaynaklanır. Ancak aynı zamanda hava kirliliğindeki azalmanın Avrupa'da gökyüzünü temizlemesi de ilişkilidir. Bu da yaz aylarında daha fazla güneş ışığı almamız ve sıcaklıkların artması anlamına gelir." diye konuştu.

Kennedy, Avrupa üzerinde yüksek basınçla birlikte sıcak hava dalgalarına yol açan hava modellerinin sıklığında da artış yaşandığının altını çizerek, tüm bu faktörlerin bir araya gelerek Avrupa'nın hızlı ısınmasına ve bu yıl görünen sıcak hava dalgalarına neden olduğuna işaret etti.

Küresel ısınma ile sıcaklar daha çok zirve yaptı

Küresel ısınma ile sıcakların daha çok zirve yaptığına ancak zirveler arasındaki sıcaklıkların da yüksek olduğuna değinen Kennedy, bu durumun da sıcak hava dalgasının daha uzun sürmesine ve sık olmasına neden olduğunu söyledi.

Kennedy, "Bu yaz yaşanan sıcaklık normal olmasa ve hava durumu oldukça sıra dışı olsa da iklim ısınmaya devam ettikçe zamanla daha sık, yoğun sıcak hava dalgaları görmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Aşırı sıcaklıkların insan ve her türlü ekosistem üzerinde birçok etkisi bulunduğuna işaret eden Kennedy, sıcaklığın insan sağlığı için tehlikeli olduğunu vurguladı.

Kennedy, bu tür aşırı sıcaklık dönemlerinde ölen insan sayısında da artış gördüklerini dile getirerek, sıcaklığın, verimlilik ve altyapı üzerinde de etkileri olduğunu söyledi.

"Bu sıcak hava dalgaları daha sık, yoğun ve uzun sürecek"

Aşırı sıcaklık nedeniyle ulaşım altyapısının çöktüğü durumlar gördüklerine dikkati çeken Kennedy, şöyle devam etti:

"Ayrıca enerji üretimi gibi durumları da etkiliyor. Özellikle Avrupa'nın bazı bölgelerinde gördüğümüz düşük yağışlar nehirlerde su seviyelerinin düşmesine yol açtı. Bazı bölgelerde enerji üretiminde aksamalar gördük. Sıcaklık ve düşük yağış elbette tarımı da etkiliyor. Şu anda İspanya, Fransa, Almanya'nın güneyi ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde geniş alanlarda çok kuru topraklarla ilgili oldukça ciddi bir durum yaşıyoruz. Bu da tarımı etkiliyor. Sıcaklık ve buna bağlı kuraklık koşulları, insan ve doğal sistemler üzerinde geniş bir yelpazede etkiye sahip."

Kennedy, Avrupa'da sera gazlarındaki artışlar nedeniyle ısınmanın gelecekte de devam edeceğini, bununla birlikte daha fazla aşırı sıcaklığın yaşanacağını belirterek, "Son zamanlarda yaşadığımız gibi hava koşullarının olduğu durumlarda, bunlar sıcak hava dalgalarına dönüşecek, daha sık, yoğun ve uzun sürecek. Ancak ısınmayı sadece yılın en sıcak zamanında görmeyeceğiz. Yıl boyunca ve tüm dünyada ısınma göreceğiz." diye konuştu.