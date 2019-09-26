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Dünya

Avrupa'nın en yüksek tepesindeki buz kütlesi kayıyor

İtalya ile Fransa sınırında yer alan Mont Blanc Dağı'ndaki buz kütlesinde gerçekleşen erimeye bağlı kaymayı tespit edebilmek için radar kuruluyor.

Barış Seçkin   | 26.09.2019
Avrupa'nın en yüksek tepesindeki buz kütlesi kayıyor

Roma

Avrupa'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc Dağı'ndaki son günlerde erimeye bağlı olarak hareketi hızlanan buz kütlesindeki kaymayı tespit edebilmek için radar yerleştirilmeye başlandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, İtalya ile Fransa sınırında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek noktası olan Mont-Blanc Dağı'nın İtalya tarafında kalan Planpincieux buz kütlesindeki hareketlilik İtalya'yı harekete geçirdi.

Bölgedeki uzmanlar, Planpincieux buz kütlesinin hareketliliğini tespit edebilmek için bugün kütleyi gözlemlemelerini ve konumlandırmalarını kolaylaştıracak noktalara radar yerleştirmeye başladı.

Bu arada bölgede bugünlerde yağması beklenen kar ve sıcaklıkların düşmesiyle buz kütlesinin hareketinin durabileceği de ifade edildi. 

Ülkenin kuzeybatısındaki dağı da içine alan Valle d'Aosta Özerk Yönetim Bölgesi ve Montagna Sicura (Güvenli Dağ) Vakfı yetkilileri, dün 1,3 kilometrekarelik yer kaplayan söz konusu buzulun, hareketinin günde 50 ile 60 santimetreye vardığını belirterek alarm vermişti.

Bunun üzerine bölgeye yakın yerleşim yeri olan Courmayeur Belediye Başkanı Stefano Miseriocchi de buz kütlesinde çökmelerin yaşanabileceği bir yolu kullanıma kapatmıştı.

74. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de burada yaptığı konuşmada, Mont Blanc'tan gelen haberlere dikkati çekerek "Bu bizim kayıtsız kalmamamız gereken bir durum. Hepimizi harekete geçirmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

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