Avrupa genelinde birçok ülke, sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapmaya devam ederken vatandaşlar da bu çalışmalara destek veriyor.

Avrupalılar çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemelerini destekliyor Avrupa genelinde birçok ülke, sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapmaya devam ederken vatandaşlar da bu çalışmalara destek veriyor.

Avrupalılar, çocukların sosyal medyada uygunsuz içeriklere maruz kalmasının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını düşünüyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan vatandaşlar, yaşadıkları ülkelerde küçük yaştaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamalarının uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Fransa

Fransız Amina Aouchar Majri, çocuklar hassas olduğu için tehlike teşkil eden ekranlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

"İnternette çok fazla avcı var." diyen 3 çocuk annesi Majri, çevresinde tanıdığı birçok gencin TikTok, Facebook gibi farklı sosyal medya platformları üzerinden konuştuğu insanlar olduğunu dile getirdi.

Majri, "Bence bu tehlikeli. Ebeveynler, sürekli çocuklarının ne yaptığını kontrol etmek için arkalarında değil. Dolayısıyla bence mantıken, ekranları ve telefonları 15 yaşından küçük çocuklar için kaldırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız hükümetinin 15 yaşından küçüklere bu platformları yasaklama isteği hakkında Majri, "Evet, ben bunun gerçekten yapılması gerektiğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Majri, giderek daha fazla çocuğu ekranların önünde gördüğünü kaydederek, "4 yaşındaki çocukların bile ellerinde akıllı telefon olduğunu görüyorum. Youtube'dalar, (içerikler) sürekli kayıyor ve Youtube'da her türlü şey var." şeklinde konuştu.

Fransız Sandra A. da sosyal medya platformlarının dezenformasyon içerdiği için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Bu platformlarla birlikte çok fazla nefret yayıldığına işaret eden Sandra A, "Benim zamanımda mesela sosyal medya (platformları), telefonlar yoktu. Herkes birlikteydi, barış içinde yaşıyorduk. Ergenlerde intiharlar yoktu, saldırılar yoktu. Sosyal medyada, telefonlarda alay konuları yoktu. Bugün tamamen farklı ve bunu saçma buluyorum. Esasen dünya genelinde bir çözüm bulmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gençler arasındaki dezenformasyon ve nefretin sosyal medya platformları ve telefonlardan kaynaklandığını kaydeden Sandra A., Fransız hükümetinin bu platformları 15 yaşından küçüklere yasaklamak istemesinin iyi bir şey olduğunu dile getirdi.

İsviçre

İsviçreli Longet Damien, sosyal medyanın çocuklar için çok tehlikeli bir mecra olduğunu belirtti.

Damien, çocukların sosyal medyada yaşlarına hiç uygun olmayan birçok şey görebildiğine dikkati çekti.

Çocukların sosyal medyaya erişimlerinin özellikle belirli bir yaşa kadar sınırlamanın önemine işaret eden Damien, "Benim için elbette sosyal medya çocuklar için sınırlandırılmalı. Bence 14, hatta 15 yaşından önce sosyal medyaya erişimleri olmamalı. Çocuklar özellikle de orada paylaşılan her şeyi görmemeli." ifadelerini kullandı.

Damien, erişimle ilgili yapılacak sınırlanmanın önemine de vurgu yaptı.

Aurore Tissot ise "Bence 15 yaş altı gençler için sosyal medya yasaklanmalı çünkü görmemeleri gereken çok fazla şey görebiliyorlar." dedi.

Çocukların mümkün olduğunca uzun süre bu mecralardan uzak tutulması gerektiğinin önemine işaret eden Tissot, böylece onların masumiyetlerini koruyabileceklerine ve cinsel içerikli veya savaşla ilgili görüntülere rastlamaktan kaçınabileceklerinin altını çizdi.

Tissot, "(Zararlı içerikleri) Bunlar yaşlarına tamamen uygunsuz şeyler. Gerçekten bunun (kısıtlamanın) şart olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Farklı ülkelerin onları ve gelecek nesilleri korumak için önlemler almasının olumlu olduğuna işaret eden Tissot, "(Önlemler alınmazsa) Kaçınılmaz olarak görebilecekleri ve erişebilecekleri şeyler açısından kötü bir durumla karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya

Avusturyalı genç Becker, sosyal medya platformlarının, özellikle küçük yaştaki çocuklar için bir sorun olduğunu ve bu yaş grubundaki çocukları çok fazla etkilediğini söyledi.

Sosyal medyada fazlasıyla olumsuz içeriklerin bulunduğunu dile getiren Becker, "Çocuklar için uygun olmayan içerikler var. Bu yüzden, belirli bir yaşa kadar yasaklamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum ama belki de tüm sosyal medya değil, daha sınırlı." dedi.

Becker, çocukların sosyal medya kullanmasının risklerine dikkati çekerek, "Sosyal medyada çok fazla şiddet, çok fazla cinsel içerik bulunuyor. Be genel olarak da giderek artan trendler ve bu tür şeyler var. Bunları zaman zaman görebilirsiniz, bunları çocuklar yapıyor ve aslında çok tehlikeliler ve riskleri anlamıyor, çünkü çok küçükler. Ve bu (yasak), bunu önleyecektir." yorumunu yaptı.

Avusturyalı Evelyn ise küçük yaşta bir torunu olduğunu ve bu nedenle gündemdeki sosyal medya yasağı konusuyla şimdiden ilgilendiğini söyledi.

Ülkede 14 yaş altındakilere getirilmesi planlanan sosyal medya yasağını doğru bulduğunu ifade eden Evelyn, gençlerin artık yüz yüze iletişim kurmamasının, arkadaşlarıyla dışarı çıkmamasının büyük bir kayıp olduğunun görüldüğünü aktardı.

Evelyn, ancak yasağın sosyal medyaya erişimi gerçekten engelleyeceği konusunda şüphelerinin bulunduğunu belirtti.

Çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaştığını belirten Evelyn, "Gerçek hayatta sosyal ilişkiler kurmayı, çatışmaları çözmeyi ya da olumlu, güzel, insani deneyimler yaşamayı unutuyorlar. Yani bu ekranların önünde sürekli geçirdikleri zaman, kimi iddiaya göre 9 saate kadar, spor, aktivite, temiz hava, doğa, aile ile geçirilen zaman ile bağdaşamaz. Bu mümkün değil. diye konuştu.

Yunanistan

Sosyal medya kullanımının 15 yaş altı çocuklar için 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklanacağı Yunanistan'da halk da sosyal medyanın çocuklar tarafından kullanımının sakıncalarına dikkat çekiyor.

Hristos Filiakos, bir dede olarak çocukların ekran başında vakit geçirmesi ve sosyal medya kullanımı için "Ağlanacak durumdayız. Cep telefonları birçok insanı felakete sürükledi." yorumunu yaptı.

Yeni neslin gözlerini açar açmaz cep telefonuna baktığını vurgulayan Filiakos, "Başka yapacak hiçbir şeyleri yok. Ebeveynler de kontrol etmekte zorlanıyor. Belli bir yaşa kadar yasaklanmalı. Telefonları ve sosyal medyayı ancak 15-17 yaşından sonra kullanabilmeliler." dedi.

Filiakos, bu durumun birçok tehlikeyi de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Aleksandros Reces de çocukların belli bir yaşa kadar sosyal medyaya girmemesi, sosyal medya kullanımının ancak ortaokul sonrası başlaması gerektiğine inandığını kaydetti.

Reces, ortaokulun 7. sınıfta başladığı Yunanistan'a ilişkin, "İlkokula giden çocuklar sosyal medya dünyasına girecek beyin yapısına sahip değiller. Beyin yapısının biraz gelişmesi lazım ki sosyal medyaya girebilsinler. Zira sosyal medya tuhaf ve tehlikeli bir mecra." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya

İtalyan Pietro Ghisoni, "Benim görüşüme göre sosyal medya üzerinde kısıtlayıcı ya da zorlayıcı önlemler ne kısa vadede ne de uzun vadede işe yarar. Bence gerekli olan şey, her düzeyde hem burada Avrupa'da hem Türkiye'de, ama genel olarak her yerde özellikle bu araçlara yönelik eğitim ve öğretim üzerinde çalışmaktır." dedi.

Ghisoni, sosyal medyanın uzun yıllar önce, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki yan etkiler de dahil olmak üzere uzun vadeli etkilerinden habersiz kişiler tarafından şekillendirildiğini vurgulayarak, "Bana göre eğitim ve öğretim alanında çalışma yapılmalı; yani bu araçların en iyi şekilde nasıl kullanılacağını öğretebilecek personel, dolayısıyla öğretmenler yetiştirilmelidir." diye konuştu.

Sosyal medyada her şeyin günden güne değiştiğini, dolayısıyla sınırlayıcı tedbirlerin de her zaman çözüm olmayabileceğine dikkati çeken Ghissoni, bir dengenin de bulunmasının elzem olduğunu belirterek, "Bağlayıcı yasaklar getirilmesinden yana olmazdım; fakat eğitime çok ama çok ağırlık verirdim. Hem de daha ilkokuldan itibaren, yani ilkokul seviyesinden başlamak bana göre temel önemdedir." yorumunu yaptı.

Ghissoni, sosyal medyadaki anonim hesapların önüne geçmek için belki kimlik denetimi olabileceğine işaret ederek, "Yani erişen kişinin kimliğini güvenli bir şekilde doğrulayabilecek bir sistem kesinlikle yapılabilir. Ancak gerekli dikkat ve önlemlerle yapılmalıdır; çünkü aksi halde internetin doğasında bulunan ifade özgürlüğü ilkesinin ihlal edilmesi riski vardır. Bu nedenle bu konuda da çok dikkatli olunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova

Kosova'nın başkenti Priştine'yi ziyaret eden Semanur Çoban, çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamalarının uygulanması gerektiğini belirtti.

18 yaşına kadar çocukların sosyal medyaya girmemesi gerektiğini vurgulayan Çoban, benzer düzenlemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye de gelmesi gerektiğini ifade etti.

Çoban, bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "İnternet düzgün kullanıldığında birçok faydalı şeyler var ama çoğunlukla çocuklarımız daha çok oyunlara yöneldiği için oyunlarda da kötü yerlere yönlendiriliyor." diye konuştu.