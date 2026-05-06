Avrupa’da eski bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkililerden oluşan 440’tan fazla isim, Avrupa Birliği (AB) liderlerine İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki E1 bölgesini ilhak planına karşı harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Avrupalı eski üst düzey isimlerden İsrail’in E1 yerleşim planına karşı AB'ye ortak çağrı Avrupa’da eski bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkililerden oluşan 440’tan fazla isim, Avrupa Birliği (AB) liderlerine İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki E1 bölgesini ilhak planına karşı harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Eski Avrupalı siyasetçi ve diplomatlar tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’daki E1 bölgesinde gasbettiği Filistin topraklarına yerleşim birimi inşa ederek ilhak girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin 1 Haziran’da E1 bölgesinde 3 bin 401 konutluk ilk inşa ihalesini yayımlamayı planladığı ve ilk aşamada Filistin topraklarını gasbeden 15 bin İsrailliye ev sağlayacağı kaydedildi.

Söz konusu planın Batı Şeria’yı ikiye bölerek "iki devletli çözüm" ihtimalini ortadan kaldıracağına dikkati çekilen açıklamada, Doğu Kudüs’ün Ramallah ve Beytüllahim’den koparılmasının hedeflendiği vurgulandı.

AB ve üye ülkelere, 11 Mayıs’ta yapılacak AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı dahil olmak üzere derhal harekete geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail’in gasp faaliyetlerinde rol alan kişi ve kurumlara yönelik yaptırımlar uygulanması istendi.

Açıklamada, özellikle E1 planını destekleyen, ihale süreçlerini yürüten ve uygulayan siyasetçiler, yerleşimci liderler, planlamacılar, müteahhitler, finans kuruluşları ve İsrail Arazi İdaresi yetkililerine AB ülkelerine giriş yasağı ve iş yapma kısıtlamaları getirilmesi talep edildi.

Uluslararası Adalet Divanının 2024’te İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğuna hükmettiği hatırlatılan açıklamada, Avrupa ülkelerinin yıllardır E1 planına karşı yaptığı uyarıların sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve güvenlik güçlerinin saldırılarında 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.