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Dünya

Avrupa'daki Suriyeliler rejimin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da yaşayan Suriyeliler toplanarak kutlama yaptı.

Atila Altuntaş, Cüneyt Karadağ  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Avrupa'daki Suriyeliler rejimin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Stockholm/Berlin

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan binlerce Suriyeli sevinç gösterileri düzenledi.

Stockholm'un Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in 14 yıl boyunca zalimlik ve katliamlar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu. Suriye, Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Baas rejimi aleyhine slogan atan göstericiler, sık sık tekbir getirdi.

Göstericiler, araçlarında bayraklar açıp zafer işareti yaparak kent merkezinde tur attı.

Almanya

Başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde yaşayan Suriyeliler, "Suriye Devrimi ile Dayanışma" adı verilen gösteriyle Beşşar Esed rejiminin düşüşünü kutlamak için bir araya geldi.

Berlin'in Kreuzberg ilçesindeki Oranienburger Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

Gösteriye katılan Suriyeli Oudai Alhomsi, "Esed sonunda gitti. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Geçen 54 yılın sona erdiğini ve bugün Suriye'mizin yeniden özgür olduğunu söylüyoruz." dedi.

Suriye için ve hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun birlikte yaşayan tüm insanlar için çok iyi bir gelecek umduğunu ifade eden Alhomsi, Esed'in "insanların kanını dökerek zaman geçiren acımasız biri" olduğunu belirtti.

Asıl meselenin Esed'in yıllarca hapishanelerde çürümeye terk ettiği siviller olduğunu söyleyen Alhomsi, "Onlar 40 yıldır, hatta 50 yıldır oradalar. Daha 17 yaşındayken, hatta çocukken tutuklanmışlar ve bugün saçları ağarmış insanlar var." diye konuştu.

Gösteriye katılan Elham Habbal da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim duamdı. Bence tüm dünya özgürlüğüne kavuştu. Birçok insan bu anı bekliyordu. Bugünün, bu anın geleceğine hiç inanamıyordum." ifadelerini kullandı.

Gösteride birçok kişi Suriye devrimi bayrağı açtı.

Hollanda

Hollanda'da yaşayan Suriyeliler, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Utrecht kentinde sevinç gösterileri yaptı.

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