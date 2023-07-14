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Dünya

Avrupa'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açıyor

Avrupa'daki sıcak hava dalgasının düşük basınç sistemlerini Birleşik Krallık'a yönlendirdiği, bu durumun ülke genelinde mevsim normallerinin dışında kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açacağı belirtildi.

Nuran Erkul Kaya  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Avrupa'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açıyor

Londra

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) bugün ve cumartesi günü için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Met Office'ten yapılan açıklamada, Atlantik'teki düşük basınç sisteminin neden olacağı kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmurların seyahatlerde aksama yaratabileceği belirtilerek, İngiltere'nin güney ve doğusunda rüzgarın şiddetinin yüksek olacağı ve saatte 55 mile ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Met Office Başmeteorolojisti Paul Gundersen, kuvvetli rüzgarın bugün güneybatıda hissedildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Rüzgarın hızının bir süreliğine saatte 35 ila 45 mil arasında seyretmesi, bazı bölgelerde saatte 50 mili aşma ihtimali çok yüksek. Yılın bu dönemleri için böyle şiddetli rüzgarlar alışılmadık gelişmeler ve açık alanda planlanan aktiviteler bu nedenle aksamaya uğrayabilir. Ayrıca, şiddetli yağmur, yollarda su birikintilerine ve zor sürüş koşullarına yol açabilir. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki günlerde rüzgar ve yağmurun etkisiyle ortalamaya yakın veya ortalamadan biraz daha serin olabilir."

Avrupa Uzay Ajansı, dün, kıtada İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'nın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve rekor sıcaklıkların görülebileceğini açıklamıştı.

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