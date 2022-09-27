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Dünya

Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Norveç'te halk, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi nedeniyle elektrik tüketiminde daha tedbirli olmaya başladı. Norveçliler, enerji krizine tedbir olarak elektriği, daha ucuz olduğu saatlerde kullanıyor.

Emre Karaca   | 27.09.2022
Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Londra

Bergenavisen gazetesinde yer alan habere göre, Norveçliler ülkelerinde etkisini gösteren enerji krizine tedbir olarak enerji tüketimlerini daha ucuz olan saat dilimlerinde yapmaya başladı.

Elektrik şirketi BKK Nett'in, Norveç'in Bergen kentindeki yaklaşık 44 bin tüketiciye dayandırdığı analizler, halkın elektriği kullanma şekillerindeki değişimi ortaya koydu.

Şirketin verilerine göre, tüketiciler, elektriği enerjinin daha ucuz olduğu günlerde kullanıyor ve yoğun kullanımın olduğu saatlerde tüketimden kaçınıyor.

Hava şartları gibi faktörlerin de tüketici davranışlarını etkilediği belirtiliyor.

Ukrayna'daki savaş enerji krizinde alternatif çözüm arayışına neden oluyor

Haberde, Norveç'in hanelere elektrik faturalarına yardım etmek için 41 milyar kron (yaklaşık 4 milyar dolar) yatırdığı bilgisi yer aldı.

Norveç hükümetinin maliyetin 70 kilovatsaati aştığı durumlarda faturanın yüzde 90'ını karşılamasına rağmen hanelerin yüksek fiyatlarla başa çıkmakta zorlandığı belirtildi.

Haberde, Norveç'in güney bölgesinde kilovatsaat (kWh) başına 20 Norveç kronuna (1,86 dolar) kadar yükseleceği tahmin edilen fiyatların etkisiyle gaz ve elektrik maliyetlerinin arttığı kaydedildi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi, Norveç'teki enerji maliyetlerinde artışa neden olmuş ve alternatif çözüm arayışı başlamıştı.

Bu kapsamda ülkede, işletmeler ve haneler için yüksek elektrik fiyatlarındaki maliyeti hafifletmek için bu ayın başlarında kısa vadeli enerji tasarrufu uygulamasına geçildi.


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