Dolar
32.96
Euro
35.81
Altın
2,378.45
ETH/USDT
3,240.70
BTC/USDT
67,368.00
BIST 100
10,921.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışan yabancı uyruklu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının yaptıkları işte gereğinden fazla nitelikli olduğu belirlendi.

Ata Ufuk Şeker  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında aşırı kalifiye "Overqualified" olarak çalışanlara ilişkin çalışmasını yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde istihdam edilen yabancıların yüzde 39,4'ü yaptıkları işe kıyasla gereğinden fazla kalifiye olarak tespit edildi.

Kendi ülkesi dışında bir AB ülkesinde yaşayan Avrupalıların ise aşırı kalifiye oranı yüzde 31,3 oldu.

Aşırı nitelikli yabancı çalışan oranı en yüksek AB ülkesi Yunanistan olarak belirlendi.

İşi için fazla donanımlı yabancı çalışan oranı Yunanistan'da yüzde 69,6, İtalya'da yüzde 64,1, İspanya'da yüzde 56, Çekya'da yüzde 52,9, Malta'da yüzde 48,7, Portekiz'de yüzde 48,1 olurken, bu oran Fransa'da yüzde 34,4, Almanya’da yüzde 31,2 ve Hollanda'da yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

Aşırı yeterlilik oranları kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oldu. AB ülkeleri dışından gelen kadın çalışanların yüzde 42,9'u, erkeklerin de yüzde 36,2'si mevcut işlerinde aşırı kalifiye olarak belirlendi.

Böylece, veriler Avrupa'da yabancı uyruklu kişilerin donanımlarından daha düşük seviyelerde istihdam edildiğini ortaya koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
İzmir Dikili'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye'de sıcaklıkların yarından itibaren düşmesi bekleniyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor

Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor

Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına yanıt verecek

Avrupa'da 1,5 milyondan fazla kişi sporda istihdam ediliyor

AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar avro verdi

AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar avro verdi
ABD Ukrayna'daki zafiyetini Güney Kafkasya'yı kullanarak örtmek istiyor

ABD Ukrayna'daki zafiyetini Güney Kafkasya'yı kullanarak örtmek istiyor
DSÖ, Avrupa'daki alkol tüketiminin azaltılması için acil eylem çağrısı yaptı

DSÖ, Avrupa'daki alkol tüketiminin azaltılması için acil eylem çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet