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Dünya

Avrupa Parlamentosundan sirklerde hayvanların kullanılmasının yasaklanması çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) sirk gösterilerinde hayvanların kullanılmasını yasaklamasını istedi.

Selen Temizer   | 16.12.2021
Avrupa Parlamentosundan sirklerde hayvanların kullanılmasının yasaklanması çağrısı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) sirk gösterilerinde hayvanların kullanılmasını yasaklamasını istedi.

AP'de, AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic'in katılımıyla sirklerde fil, aslan, kaplan, maymun, zebra, zürafa ve ayı gibi vahşi hayvanların kullanılmasının AB genelinde yasaklanması konulu oturum düzenlendi.

Vekiller, yasa dışı vahşi yaşam ticareti ve halk sağlığı ile güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele girişimi kapsamında, Birliğin yürütme organı olan Komisyon'dan bu tür bir yasağı gündemine almasını talep etti.

Lanercic de vekillere hitabında, AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarında bu tür yasaklar getirdiğini belirterek, "Bu kararları memnuniyetle karşılıyoruz ve diğer üye ülkelere de benzer kararlar almaları çağrısı yapıyoruz. Bu yasakların AB düzeyinde değil, ulusal düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa'da bir süredir sivil toplum örgütleri bu yönde çağrılar yapıyor ve kampanyalar düzenliyor. Son olarak geçen ay Fransa'nın yaptığı gibi bazı üye ülkeler ulusal yasaklar getiriyor. AB, halihazırda sadece sirk hayvanlarının sağlık kontrollerini ve transferlerini düzenliyor.



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