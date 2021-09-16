Dolar
8.51
Euro
10.01
Altın
1,753.45
ETH/USDT
3,612.30
BTC/USDT
48,011.00
BIST 100
1,418.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda Taliban'ı tanımaksızın operasyonel ilişki kurmayı öngören tasarı kabul edildi

Avrupa Parlamentosu (AP), Afganistan'da Taliban'ın kurduğu hükümetin tanınmaması ancak insani durumlar için operasyonel ilişki kurulmasını öngören karar tasarını kabul etti.

Selen Temizer   | 16.09.2021
Avrupa Parlamentosu'nda Taliban'ı tanımaksızın operasyonel ilişki kurmayı öngören tasarı kabul edildi

Brüksel

Tasarıda, Taliban'ın kurduğu hükümetin tanınmasının reddedildiği ve ülkenin geleceğiyle ilgili güçlü biçimde endişe duyulduğu vurgulandı.

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yol açan siyasi süreç ve askeri planlamanın tek taraflı olarak ve NATO müttefikleri ile yeterli koordinasyon olmaksızın gerçekleştirilmesinden üzüntü duyulduğu belirtilen tasarıda, Kabil'deki kurtarma operasyonu sırasında, AB ülkeleri arasında özellikle ABD ile iletişim konusunda herhangi bir iş birliği veya koordinasyon yapılmadığına dikkat çekildi.

Tasarıda "ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki iletişim eksikliğinin esefle karşılandığı" ifade edilerek, Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve Komisyon, bu konuyu yıl sonuna kadar değerlendirmeye davet edildi.

AP'nin tasarısında, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimine aktarılan fonların zimmete geçirilmesi iddialarının soruşturulması talep edildi.

Tasarıda, EEAS ve üye ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın itibarıyla sona erecek BM'nin Afganistan misyonunun (UNAMA) yenilenmesini garanti etmeye çağrıldı.

AP milletvekilleri, adil ve özgür seçimlerin yapılması, temsil gücü yüksek, kadınların ve azınlıkların da katıldığı bir hükümet kurulması çağrısı yaparken, tasarının, "lojistik ve insani konularda Taliban'ın yeni fiili hükümetiyle operasyonel angajmanın gerekli olduğunu kabul ettiği ve şu anda son 20 yılın kazanımlarını yok eden fiili Taliban yöneticilerinin siyasi olarak tanınması için şartların yerine getirilmediğini" vurguladı.

Komşu ve ev sahibi ülkelere destek

Tasarıda, AB'nin Afganlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere destek vermesi ancak bunun tam kapsamlı Avrupa sığınma ve göç politikasına alternatif olmayacağı, bu nedenle AB'nin söz konusu alandaki yeni paketinin ivedilikle sonuçlanması gerektiğinin altı çizildi.

Milletvekilleri tasarıda, bu krizin Avrupa Savunma Birliği kurması gerekliliğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'dan ABD'li Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısına onay
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı
Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
Afrika'da 3 ayda 72 bin Kovid-19 bağlantılı ölüm kaydedildi
DEÜ Tıp Fakültesindeki antikor araştırması 3. doz aşının etkililiğini ortaya koydu

Benzer haberler

Uluslararası insan hakları kuruluşları: AB Afganları koruma sorumluluğundan kaçıyor

Uluslararası insan hakları kuruluşları: AB Afganları koruma sorumluluğundan kaçıyor

Avrupa Parlamentosu'nda Taliban'ı tanımaksızın operasyonel ilişki kurmayı öngören tasarı kabul edildi

AB Konseyi Başkanı Michel: Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı

GGTürkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen: Türk-Japon siyasi ilişkileri somut adımlar için çok iyi zemine sahip

GGTürkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen: Türk-Japon siyasi ilişkileri somut adımlar için çok iyi zemine sahip
ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor

ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor
Avrupa Parlamentosu aday ülkelerin katılım öncesi fonlarını onayladı

Avrupa Parlamentosu aday ülkelerin katılım öncesi fonlarını onayladı