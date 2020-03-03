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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Koronavirüs

Avrupa Parlamentosunda 100'den fazla etkinlik Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Avrupa Parlamentosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinlik iptal edildi.

Yusuf Hatip   | 03.03.2020
Avrupa Parlamentosunda 100'den fazla etkinlik Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, yaptığı açıklamada, "AP üyeleri dışındaki tüm milletvekillerinin parlamentoya yapacakları girişler, kişisel ziyaretler, seminerler, kültürel etkinlikler iptal edildi." dedi.

Sassoli, gelecek hafta Strazburg'da yapılacak Genel Kurul oturumlarının ise buna dahil olmadığını bildirdi.

Ayrıca Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişi yasaklanacak.

Önlemler kapsamında AP'deki komite toplantıları da geçici olarak askıya alınacak.

Söz konusu iptaller ve kısıtlamalardan 100'den fazla etkinliğin ve yaklaşık 7 bin kişinin etkileneceği öngörülüyor.

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