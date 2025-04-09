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Dünya

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri AB'den, Kosova'ya uygulanan tedbirlerin derhal kaldırılmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2023'ten bu yana Kosova'ya uygulanan cezai tedbirlerin "derhal" kaldırılması çağrısı yaptı.

Melike Pala  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri AB'den, Kosova'ya uygulanan tedbirlerin derhal kaldırılmasını istedi

Ankara

AP'nin Dış İlişkiler Komitesi (AFET) milletvekilleri, Kosova'nın 2023 ve 2024 yıllarında AB'ye katılım yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin raporu kabul etti.

Raporda Kosova'nın üyelik yolunda yaptığı reformlar takdir edilerek ülkenin AB'ye katılım konusundaki kararlılığının "kesin olduğu" belirtildi.

AB arabuluculuğunda Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde ilerleme olmadığına işaret edilen raporda, iki ülkenin de süreci "baltalayan tek taraflı adımlardan" kaçınması gerektiği vurgulandı.

AB tarafından Kosova'ya uygulanan cezai tedbirlerin "derhal kaldırılması" çağrısında bulunulan raporda, söz konusu tedbirlerin "Kosova'nın Avrupa değerlerine bağlılığıyla büyük bir çelişki içinde olduğu ve Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun iyi niyetle yeniden başlatılmasını engellediği" eleştirisi yapıldı.

Diyaloğun "beklenen sonuçları vermediği" belirtilen raporda, Kosova ve Sırbistan yetkilileri 2013 tarihli Brüksel ve 2023 tarihli Ohrid Anlaşmalarını uygulamaya davet edildi.

AB, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik, Belgrad yönetiminin tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Priştine'yi kendi toprağı görmesinden kaynaklanıyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışılıyor.

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