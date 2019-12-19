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Dünya

Avrupa Parlamentosu, göstericilere karşı orantısız güç nedeniyle İran'ı kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), İran'da güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarında göstericilere orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Yusuf Özcan   | 19.12.2019
Avrupa Parlamentosu, göstericilere karşı orantısız güç nedeniyle İran'ı kınadı

Strazburg

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda kabul edilen kararda, güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarından eylemcilere orantısız güç kullandığı gerekçesiyle İran kınandı.

Kararda, İranlı yetkililerin gösterilere karşı tutumunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

İran'a protestolarda hayatını kaybedenlerin ve tutukluların sayısını açıklaması konusunda çağrıda bulunulan kararda, gösterilerde orantısız güce başvurulmasıyla ilgili bir soruşturmanın başlatılması ve sorumluluların cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Kararda, ülkede internete erişimin engellenmesine de tepki gösterildi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Eylemlerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internete erişim engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu bildirmişti.

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