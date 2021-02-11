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Dünya

Avrupa Parlamentosu AB'den Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının yasaklanmasını istedi

AP milletvekilleri, Yemen'deki iç savaşta insan hakları ihlallerinde bulunanlardan hesap sorulmasını talep etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.02.2021
Avrupa Parlamentosu AB'den Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının yasaklanmasını istedi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Avrupa Parlamentosu, Yemen'deki iç savaşta uluslararası insani hukuk ve insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışının AB genelinde yasaklanması çağrısında bulundu.

AP'de kabul edilen "Yemen'deki insani ve siyasi durum" konulu ortak karar tasarısında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona her türlü silah satışının yasaklanması çağrılarının daha önce de yapıldığı hatırlatıldı.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a, İtalya'nın da Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını yasakladığı anımsatılan tasarıda, AB ülkelerinden bazılarının da yasaklara katılmayı planladığı, bazılarının ise satışa devam ederek AB Konseyinin ortak tutumunu ihlal ettiği vurgulandı.

Tasarıda, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını ve BAE'ye F-35 uçaklarını verme kararını durdurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, AB'nin de benzer şekilde hareket etmesi istendi.

AP milletvekilleri, AB üyelerinin bu ülkelere silah ihracatının Yemen'deki çatışmayı körüklediğini kaydederek, "Avrupa Parlamentosu, ağır insan hakları ihlallerini yapanlardan hesap sorulması amacıyla AB'ye ve üyelerine ellerindeki tüm araçları kullanmaları çağrısında bulunmaktadır." ifadesine yer verdi.

Yaptırım uygulanması için AB'nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin harekete geçirilmesi çağrısına yer verilen tasarıda, İranlı kişi ve kuruluşların Husilere ciddi miktarda silah sağlaması da kınandı.

Yemen'deki iç savaşta insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon üyelerine AB ülkelerinden yapılan silah satışları daha önce de gündeme gelmişti.

Son olarak Belçika'nın Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a satılan silahların, silah üreticilerinin aksini belirtmesine rağmen Yemen'deki iç savaşta kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Vredesactie adlı sivil toplum kuruluşunun raporunda, Valon bölgesinde faaliyet gösteren FN Herstal adlı şirketin ürettiği silahların, Yemen'deki iç savaşta Suudi destekli güçler tarafından kullanıldığı belgelenmişti.

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