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Dünya

Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Buric seçildi

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

Yusuf Özcan   | 26.06.2019
Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Buric seçildi

Paris

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

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