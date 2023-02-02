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Dünya

Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelerin hükümet başkanları Kazakistan’da toplandı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi, Kazakistan’ın Almatı şehrinde toplandı.

Meiramgul Kussainova   | 02.02.2023
Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelerin hükümet başkanları Kazakistan’da toplandı

Astana

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov’un ev sahipliğinde 2 gün sürecek toplantıya, Birliğin diğer üyeleri Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılıyor.

İlk gün, dar kapsamlı toplantıda bir araya gelen taraflar, AEB içinde ortak gaz piyasasının oluşturulmasına yönelik uluslararası bir anlaşma taslağının hazırlanması, alkol piyasasının düzenlenmesi ve Birliğin bölgesel kalkınma kurumlarının faaliyetlerini değerlendirdi.

Yarın düzenlenecek genişletilmiş toplantıda da Birliğe üye ülkeler arasında ticaret ve ekonomik işbirliği, teknik düzenleme, demir yolu ve yük taşımacılığı, enerji gibi konular başta olmak üzere diğer gündem maddeleri masaya yatırılacak.

AEB Hükümet Başkanları, 5. Dijital Almatı Uluslararası Forumu’na da katılacak.

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