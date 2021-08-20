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Dünya

Atina yakınlarında 5 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Vilia bölgesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mehmet Hatipoğlu   | 20.08.2021
Atina yakınlarında 5 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Gümülcine

İtfaiye yetkilileri, sürekli yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 kilometrelik bir cephe oluşturan yangını kontrol altına alma çalışmalarının bugün de sürdüğünü belirtti.

Gece boyu devam eden yangının Pateras Dağı'nı aşarak Megara şehrine doğru ilerlediği, alevlerin bölgedeki yerleşim birimlerine ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf edildiği aktarıldı.

16 Ağustos'ta çıkan yangında bugüne kadar Agios Georgios, Thea, Paleohori ve Panorama yerleşim birimleri yakınlarında alevlerin sıçradığı bazı depo ve evlerin yandığı, en az 100 bin dönümlük ormanlık alanın kül olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Yakın illerdeki itfaiye birliklerinin yangın bölgesine sevk edildiği, söndürme çalışmalarına 461 itfaiye personeli, 166 araç, 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiği bildirildi.

İtfaiye Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği çalışmalara Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekipleri ve 46 araç ile 143 Polonyalı itfaiyecinin de katıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Atina'nın güneyinde yer alan Keratea ilindeki Lavreotiki bölgesinde ve Selanik yakınlarındaki İmathia ilinde çıkan orman yangınlarının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı, ülkenin çeşitli yerlerinde söndürülen yangınların yeniden alevlenme olasılığına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

Kundaklama suçlamasıyla 188 kişi gözaltına alındı

Bu arada, ülkede ağustos başından itibaren çıkan yangınlardan sorumlu olduklarından şüphelenilen 188 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 25’inin tutuklandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, söz konusu 25 kişiden 3’ünün 18 aydan 5 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.

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