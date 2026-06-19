Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusu Gazze'de 6 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyla bölgesini hedef aldı.

İsrail'in işgal ettiği "Sarı Hat"ın dışında yer alan bölgeye, İsrail ordusuna ait araçlardan açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralanırken, İsrail donanması da denizden Han Yunus'un batı kesimlerini bombaladı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 5 Filistinli yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesini saldırılarla hedef aldığı belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların hedef alındığı aktarılan haberde, saldırılar sonucu Filistinli 5 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail saldırılarında yaralanan sivillerin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldıkları kaydedildi.

UNICEF, Gazze'de ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 çocuğun öldürüldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sözde ateşkesin Filistinli çocuklar için acımasız ve ölümcül bir yanılsamaya dönüştüğünü kaydeden Elder, "Gazze genelinde, Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu, absürt ve yıkıcı bir rakam. Güya kısıtlama ve koruma ile tanımlanan bir dönemde, 8 aydan fazla bir süredir ortalama her gün bir çocuk öldürüldü." dedi.

“Bu hafta 2 yaşında bir bebek İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü”

Elder, çocukların evlerinde, okullarında, futbol oynarken veya balık tutarken öldürüldüğünü vurgulayarak, dünyanın ateşkes dilini konuşmasına rağmen Gazze'deki ailelerin oğullarını ve kızlarını gömmeye devam ettiğini söyledi.

"Her gün bir çocuk öldürülüyorsa tartışma artık ateşkesin kalitesiyle ilgili değil, bunun ateşkes olarak adlandırılmasının güvenilirliğiyle ilgili olmalı." ifadesini kullanan Elder, bu hafta 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğüne işaret etti.

Elder, Gazze'de bu süreçte 400 çocuğun da yaralandığının altını çizerek, yüzlerce çocuğun acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.