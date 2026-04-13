Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Deyr el-Belah kentindeki El-Mezra Okulu yakınlarındaki 14. bölge civarında "sivilleri hedef aldığı" belirtildi.

Saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 750 kişi öldü, 2 bin 90 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 329 Filistinli hayatını kaybederken, 172 bin 192 kişi ise yaralandı.