Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Çağrı Koşak
13 Nisan 2026•Güncelleme: 13 Nisan 2026
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Deyr el-Belah kentindeki El-Mezra Okulu yakınlarındaki 14. bölge civarında "sivilleri hedef aldığı" belirtildi.
Saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 750 kişi öldü, 2 bin 90 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 329 Filistinli hayatını kaybederken, 172 bin 192 kişi ise yaralandı.