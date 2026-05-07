IFRC Sözcüsü Tommaso Della Longa, ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail saldırılarının devam ettiğini bildirerek, insanların çatışma, ekonomik kriz ve iç göçten etkilendiğini ve bunun yürek burkan bir durum olduğunu söyledi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırdığı Lübnan'da halk, çatışma, iç göç ve ekonomik krizle boğuşuyor IFRC Sözcüsü Tommaso Della Longa, ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail saldırılarının devam ettiğini bildirerek, insanların çatışma, ekonomik kriz ve iç göçten etkilendiğini ve bunun yürek burkan bir durum olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail saldırılarının devam ettiğini bildirerek, insanların çatışma, ekonomik kriz ve iç göçten etkilendiğini ve bunun yürek burkan bir durum olduğunu söyledi.

Longa, bir süre önce İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'a ziyareti ve 8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü'ne dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Lübnan'daki durumun çok karmaşık olmaya devam ettiğini belirten Longa, "Çatışma, ekonomik kriz, iç göç gibi sorunlarla boğuşan bir ülkede, kriz üstüne kriz yaşanmasını tekrar tekrar görmek yürek burkan bir durum." dedi.

Mevcut durumun Lübnan'ı temel ihtiyaçlardan sağlık hizmetlerine erişime kadar her anlamda etkilediğine işaret eden Longa, ülkede kitlesel iç göç yaşandığını kaydetti.

Longa, "1,2 milyon insan, nüfusun neredeyse yüzde 20'si, yani her 5 kişiden 1'i ülke içinde yerinden edildi. Bu göçü Beyrut sokaklarında bile görebilirsiniz, Lübnan'ın diğer şehirlerinde de. Bu yürek burkan durum. Birçoğunun geri dönmelerine izin verildiğinde gidecek bir yerlerinin olmaması yürek burkan bir durum. Geri dönebilecekleri tek yer enkazlar olacak. Bu nedenle, insani yardım sektörü için gerçekten kritik bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Uluslararası toplumun Lübnan'a acil müdahalenin yanı sıra orta ve uzun vadede yapılacaklara odaklanması gerektiğine dikkati çeken Longa, Lübnan halkının uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyacağının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Longa, IFRC'nin acil yardım çağrısının sadece yüzde 12,5 oranında finanse edildiğini kaydetti.

Yetersiz fonlamanın çok endişe verici olduğunu dile getiren Longa, "Bu da, başka bir fon bulamazsak, hangi faaliyetleri askıya alacağımız konusunda imkansız kararlar almak zorunda kalacağımız anlamına geliyor. Elbette bunu istemiyoruz." diye konuştu.

Longa, ateşkesin her bağlamda ve tüm çatışma durumlarında memnuniyetle karşılandığının ancak bunun ihtiyaçları bir gecede karşılayacak "sihirli bir çözüm" olmadığının altını çizdi.

"Ateşkes evleri yeniden inşa etmez, geçim kaynaklarını geri getirmez veya insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaz." diyen Longa, uluslararası toplumun ateşkesi memnuniyetle karşılamasının yanı sıra bu süreçte Lübnan halkının ihtiyaçlarına odaklanmasının da önemine değindi.

Longa, Lübnan'daki ateşkesin çok kırılgan olduğunu, geçen hafta bulunduğu Lübnan'ın güneyinde 3 ayrı saldırıya tanık olduğunu anlattı.

"Saldırıların insanların ruh sağlığı üzerinde muazzam bir etkisi var"

İsrail'in saldırılar gerçekleştirmesinin Lübnan'da çatışmanın hala bir düzeyde devam etmesi anlamına geldiğini söyleyen Longa, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıların insanlar üzerinde etkisi elbette var. Bazen isteseler dahi evlerine geri dönemiyorlar. İkincisi, insanların ruh sağlığı üzerinde muazzam bir etkisi var. İnsanlar sıkıntılı, savaşın bitip bitmediğini, bir saat sonra, bir dakika sonra ne olacağını bilmiyorlar. Bu belirsizlik düzeyi insanların refahını derinden etkiliyor diyebilirim."

Longa, Lübnan'da insanların yerinden edilmesinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar hala ülke genelinde hareket ediyor. Beyrut sokaklarında, derme çatma barınaklarda kalan birkaç aile bana 'Bu çatışma bizden onurumuzu alıyor. Çocuğumuzu nasıl doyuracağımızı bilmiyoruz. Çocuğumuzun eğitimi konusunda endişeliyiz. Artık işimiz yok, evimiz yok. Nasıl geçineceğiz?' diyorlardı. Bence bu gerçekten yürek burkan bir durum. Lübnan toplumunun gücü her zaman dizlerinin üstünden tekrar tekrar kalkabilmek olmuştur. Ancak belki de umut artık yok ve çok yorgunlar. Bu yüzden bence bir yandan elbette barışa, istikrara ve çatışmaya uzun vadeli bir çözüme ihtiyaçları var. Ancak diğer yandan da uluslararası toplumdan uygun bir desteğe ihtiyaçları var."

Lübnan'ın tüm bölgelerinin çatışma ve yerinden edilmelerden ağır şekilde etkilendiğine işaret eden Longa, bu nedenle sağlık tesislerinin ciddi kısıtlamalar altında olduğunun altını çizdi.

"İnsani yardım çalışanlarının korunması ahlaki bir yükümlülüktür"

Longa, acil servisler ve seyyar kliniklerin ellerinden gelenin en iyisini yaptığına ve Lübnan Kızılhaç'ının da onlara destek olduğuna ancak bunun yeterli olmadığına değindi.

Sadece acil durum müdahalesinin bir kısmına bakabildiklerini aktaran Longa, "Lübnan halkının ihtiyaçlarına uzun vadeli, kalıcı çözümler sunmamız gerekiyor. Eğer insanlar geçici barınaklarda veya toplu bir sığınakta yaşıyorsa, bu da uzun vadeli bir çözüm olamaz." dedi.

Longa, 8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü'nü kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dünya genelinde görev yapan Kızılhaç çalışanlarını özverilerinden dolayı tebrik eden Longa, özellikle çatışma bölgelerindekilerin sadece koruma talep ettiğini dile getirdi.

Longa, "Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü için çağrı yapmayı düşündüğümde gönüllülerimiz için şu sözleri kullanmak istiyorum: 'Tanımadığınız bir insanın hayatını kurtarmak, en yüce sevgi eylemidir.' Bu sevgi eyleminin korunması ve saygı görmesi gerekir. İnsani yardım çalışanlarının korunması sadece uluslararası yasaların getirdiği yasal bir yükümlülük değil aynı zamanda ahlaki bir yükümlülüktür." dedi.