Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinlilere ateş açtı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda açılan ateş sonucu 30 yaşındaki Zeki Muhammed el-Karra hayatını kaybetti.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, dün, Gazze kent merkezindeki Saraya Kavşağı'nda İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu yaralanan 39 yaşındaki Muhammed Remzi Ebu Hasira, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bunun yanı sıra, İsrail askerlerinin dün Gazze kentinin Sevre Caddesi'nde Filistinlilere açtığı ateşte yaralanan 40 yaşındaki Halil Cemil el-Mısri bugün hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Gazze kent merkezindeki Seraya Kavşağı'nda dün İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu yaralanan 39 yaşındaki Muhammed Remzi Ebu Hasira'nın bu sabah hayatını kaybettiği belirtilmişti.

[1/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [2/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [3/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [4/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [5/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [6/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [7/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [8/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [9/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [10/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [11/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [12/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [13/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [14/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [15/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [16/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [17/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [18/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. × [1/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [2/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [3/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [4/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [5/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [6/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. [7/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [8/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [9/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [10/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [11/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [12/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [13/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [14/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [15/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [16/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [17/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı. [18/18] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Amir Imad al-Bashiti için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, cenazede üzüntü yaşadı.

Ayrıca yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir marketin önüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralılar olduğu aktarılırken, yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi alınamadı.

İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Han Yunus'a da saldırı düzenlemiş, 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail'in saldırılarında can kaybı 72 bin 996'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 16 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 986 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 138 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 996'ya, yaralı sayısının 173 bin 246'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Hamas, Filistinli grupların Gazze planına ilişkin ortak yanıtını arabuluculara iletti

Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde Filistinli grupların ortak bir ulusal tutum üzerinde uzlaştığı ve bu tutumun arabuluculara iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli grupların söz konusu yol haritasını sorumlu ve olumlu bir yaklaşımla ele aldığı, özellikle planın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin çerçeveye odaklandığı ifade edildi.

Filistinli grupların, ilk aşamanın tüm detaylarıyla uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladığı, özellikle insani protokolün hayata geçirilmesi ve Gazze'deki İsrail saldırılarının tamamen durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Arabuluculara iletilen mesajda, geçici idari komitenin devreye girmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına ilişkin maddelerin eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistinli grupların, sürecin Filistin halkının kendi devletini kurma ve kendi kaderini tayin etme hedeflerine ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Hamas heyetinin Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla temaslarını sürdürerek, üzerinde uzlaşılan başlıkların uygulanmasına yönelik görüşmelere devam edeceği kaydedildi.

Gazze’de laboratuvarlar ve kan bankalarında kullanılan malzemelerin yüzde 87'si tükendi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, laboratuvarlar ve kan bankalarının mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri ile tıbbi test ürünlerinin yüzde 87’sinin tükendiği, laboratuvar cihazları ve ekipman eksikliğinin hastalar ve yaralılar için gerekli tetkiklerin yapılmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Gazze’deki kan bankalarının kan ve kan ürünleri stoklarının güçlendirilmesine acil ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, toplumun kan bağışı kampanyalarına destek vermesinin önemine dikkat çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye de Dünya Kan Bağışçıları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kan bankalarının savaş döneminde sağlık sisteminin "hayat damarı" olduğunu söyledi.

Şamiye, kan bankalarının çalışmalarını sürdürebilmesi için laboratuvar malzemeleri ve tıbbi ihtiyaçların desteklenmesi gerektiğini belirterek, yeterli kan ve kan ürünleri stokunun oluşturulmasının önemini vurguladı.

Gazze’deki sağlık sisteminin İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle büyük baskı altında olduğunu ifade eden Şamiye, laboratuvarlar ve kan bankalarının durumunun yaralı ve hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları gösterdiğini kaydetti.

Gazze'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Gazze'deki sağlık sektörü, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım nedeniyle ağır bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

Hastaneler ve sağlık altyapısında meydana gelen büyük hasarın yanı sıra ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Yaklaşık 20 ay süren kapanmanın ardından Refah Sınır Kapısı, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 2 Şubat 2026'da kısmen yeniden açılmıştı.

Ancak kapı, şubat ayının sonlarında İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle yeniden kapatılmış, mart ve nisan aylarında ise sınırlı ölçüde faaliyet göstermeye başlamıştı.

21 Mayıs 2026'dan bu yana yalnızca yaya geçişlerine izin verilen Refah Sınır Kapısı'ndan her gün sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani durumdaki kişinin geçişine müsaade edilirken, Gazze'de binlerce kişi halen seyahat izni bekliyor.