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Dünya, Libya

Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Bayram Altuğ   | 06.02.2020
Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak

Cenevre

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Salame, pazartesi günü öğleden sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında Salame, 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlenen 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Salame, yarın sona ermesi beklenen toplantılardan kapsamlı bir ateşkes çıkmasını umduğunu belirterek, tarafların birkaç noktada yakınlaşmasına rağmen ateşkes konusunda iki üç farklı konuda uyuşmazlık bulunduğunu ifade etti.

"3 ana müzakere masası oluştu"

Cenevre'de son 4 günde, Berlin Konferansı'nda Libya konusunda varılan çatışmazlık anlaşmasının "tam teşekküllü ateşkese" dönüştürülmesi için ilerleme kaydedildiği bilgisini paylaşan Salame, "Ateşkes anlaşması pek çok meseleden oluşuyor ve birçok noktada yakınlaşma oldu. Ayrıca fikir ayrılığı olan konular da var." diye konuştu.

Salame, Libya'daki iç savaşı sona erdirmek için askeri, ekonomik ve siyasi başlıktan oluşan 3 ana müzakere masasının oluştuğunu kaydetti.

Askeri toplantıların Cenevre'de hafta içinde başladığını anımsatan Salame, Libya ekonomisine ilişkin toplantının 9 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşeceğini, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin de 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Salame, Cenevre'de başlaması planlanan siyasi müzakerelerin Libya'da her iki tarafı temsilen 40 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini kaydetti.

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