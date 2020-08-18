Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu
Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanının alıkonulduğu bildirildi.
Dakar
Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanının alıkonulduğu bildirildi.
Yerel basında görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda sabah saatlerinden bu yana hareketlilik yaşanıyor.
Garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu öne sürüldü.
Bunun yanında bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar bulunuyor.
Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.
Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.
Askeri araçların Kati'den Bamako'ya ilerlediği, garnizona giden yolların kapatıldığı belirtilirken, güvenlik kaynakları, askeri bir darbe ihtimalinin güçlü olduğunu doğruladı.
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