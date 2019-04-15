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Dünya, Sudan

Askeri Geçiş Konseyi: Sudan'da kurulacak yeni hükümete Askeri Konsey aday göstermeyecek

Askeri Geçiş Konseyi, Sudan'da kurulacak yeni hükümetin siyasiler tarafından kurulacağını, konseyin hükümete herhangi bir aday göstermeyeceğini açıkladı.

15.04.2019
Askeri Geçiş Konseyi: Sudan'da kurulacak yeni hükümete Askeri Konsey aday göstermeyecek

Hartum

Sudan'da Askeri Geçici Konseyi Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi düzenlediği basın toplantısında, konsey tarafından alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kebbaşi, gelecek olan hükümetin siyasi gruplar ve partiler tarafından oluşturulacağını, Askeri Konsey'in aday göstermeyeceğini söyledi.

Ebu Bekir Mustafa'nın güvenlik ve istihbaratın müdürü olarak atandığın belirten Kebbaşi, güvenlik ve istihbarat birimlerine ilişkin birtakım düzenlemelerin yapıldığını dile getirdi.

Konseye bağlı alt komisyonların oluşturulduğunu aktaran Kebbaşi, bunlara örnek olarak Ekonomi ve Dış İlişkiler komisyonlarını gösterdi.

"Yasa yeniden gözden geçirilmeli"

Kebbaşi, insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle ilgili STK'lerin eleştirilerine maruz kalan İntizam Kanunu olarak bilinen "Genel Görünüş ve Giyim Kuşam Yasası"nın yeniden gözden geçirilmesine karar verildiğini de söyledi.

"Göstericilerin korunması bizim sorumluluğumuz altındadır" diyen Kebbaşi, gösteri ve izin verilen protestolarla köprü ve yolların kapatılmasına ise izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Kebbaşi, birçok kesim tarafında bu aşamada yardım edilmesi konusunda vaatler aldıklarını dile getirdi. 

Askeri Geçiş Konseyi'nden uluslararası görüşmeler

Ayrıca Askeri Geçici Konsey Sözcüsü Kebbaşi, yaptığı açıklamada, Konsey Başkanı Burhan'ın ABD, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile Hartum'daki Başkanlık Sarayı'nda heyetler arası görüşme yaptığını duyurdu. 

Burhan'ın ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'le de bir araya geldiğini belirten Kebbaşi, görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Açıklamada, Kautsis'in ABD-Sudan ilişkilerinin güçlenmesi için iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu dile getirdiği aktarıldı. 

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