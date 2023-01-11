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Dünya

Aşkabat'ta "Diyalog-Barışın Garantisi" konferansının sonuç belgesi, BM tarafından kabul edildi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Diyalog-Barışın Garantisi" başlıklı uluslararası konferansta imzalanan sonuç belgesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi belge olarak kabul edildi.

Merdan Velhanov   | 11.01.2023
Aşkabat'ta "Diyalog-Barışın Garantisi" konferansının sonuç belgesi, BM tarafından kabul edildi

Aşkabat

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aşkabat'ta 11 Aralık 2022'de yapılan “Diyalog-Barışın Garantisi" başlıklı uluslararası konferansta imzalanan sonuç belgesi, ABD'nin New York kentinde BM 77. Genel Kurulu'nda resmi belge olarak kabul edildi.

Konferansta imzalanan sonuç belgesi, anlaşmazlıkları barışçıl yol ve yöntemlerle çözme yükümlülüklerini içeren BM şartının temel amaçlarını ve ilkelerini yansıtıyor. Bu bağlamda belge, kapsayıcı diyaloğun çeşitli biçimleriyle BM üye devletleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol olduğunu vurguluyor.

Türkmenistan'ın girişimleriyle 6 Aralık 2022'de, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun 45. toplantısında, "2023-Barışın Garantisi Olarak Uluslararası Diyalog Yılı" kararı kabul edilmişti.

Söz konusu uluslararası konferans, 12 Aralık "Tarafsızlık Günü" öncesi düzenlenmiş ve ülkenin dış politikada tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak bölgede ve uluslararası arenada barışı desteklediği ifade edilmişti.

Türkmenistan, BM Genel Kurulu üye ülkelerince 1995 ve 2015 yıllarında tarafsızlık statüsü 2 defa tescillenen tek ülke konumunda bulunuyor.

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