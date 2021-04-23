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Dünya

Aşırı sağcı Le Pen, Macron’u e-bildiriyle uyaran askerleri safına davet etti

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u iç savaş tehlikesine karşı e-bildiriyle uyaran askerleri saflarına davet etti.

Alaattin Doğru   | 23.04.2021
Aşırı sağcı Le Pen, Macron’u e-bildiriyle uyaran askerleri safına davet etti

Paris

Le Pen, aralarında emekli general ve subayların da bulunduğu askerlerin Macron’a yazdığı açık mektuba cevaben, aşırı sağcı Valeurs Actuelles sitesinde açık mektup yayımladı.

Askerlerin ülkenin kötüye giden durumuna yönelik endişesini paylaştığını belirten Le Pen, “Bununla birlikte, bu zayıf siyasi gücü kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için uyarının yeterli olacağını düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Marine Le Pen, Macron’un, “Fransa tarihini yeniden yazma” projesine yönelik açıklamalarının, bu düşüncelerinin anlık bir yanılgı değil, esasen yozlaşmış ideolojik düşüncelerin yönlendirdiği siyasi bir eğilim olduğunu gösterdiğini savundu.

"Sizi, bu savaşta hareketimize katılmaya çağırıyorum"

Askerlerin cesurca açıkladıkları endişelerinin kızgınlığı ifade etme seviyesinde kalmaması gerektiğini ifade eden Le Pen, buna seçim yoluyla tescillenecek farklı bir proje aracılığıyla hayata geçecek siyasi bir çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Le Pen, ulusal birlik hükümeti kurma amacıyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktararak, "Sizi, başlayan bu savaşta hareketimize katılmaya çağırıyorum. Bu siyasi ve barışçıl, her şeyin ötesinde Fransa için bir savaştır.” ifadesine yer verdi.

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak, Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

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