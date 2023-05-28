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Dünya

Asiana Airlines, uçağın kapısının açılmasının ardından acil çıkış koltuklarına bilet satışını durdurdu

Güney Kore’nin en büyük havayolu şirketlerinden Asiana Airline Inc., yolcu uçağı havadayken acil durum kapısının bir yolcu tarafından açılmasının ardından acil çıkışındaki koltuklar için bilet satışını durdurdu.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Asiana Airlines, uçağın kapısının açılmasının ardından acil çıkış koltuklarına bilet satışını durdurdu

Ankara

Asiana Airlines tarafından yapılan açıklamada, 26 Mayıs’ta Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın, iniş sırasında acil çıkış kapısının bir yolcu tarafından açılması sonrasında "A321-200" tipi uçaklarındaki acil çıkış kapılarının bulunduğu koltuklar için bilet kesilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, acil çıkış kapılarının yanındaki koltuklar için, uçağın tam dolu olması halinde bile bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

Air Seoul Inc. ve Air Premia Co. gibi diğer havayolu şirketlerinin de acil durum kapılarının yanındaki koltuk satışını askıya almayı düşündükleri ifade edildi.

İsmi verilmeyen bir havayolu şirketinden yetkili ise yaptığı açıklamada, acil çıkış kapısının yanındaki koltuklarda bulunan yolcuların, acil durumda diğer yolcuların uçaktan çıkmasına yardımcı olmak için orada bulunduğunu ve Asiana'nın olaya aşırı tepki gösterdiğini söyledi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada da böyle bir önlemin alınmasının havayolu şirketlerinin kendi kararına bağlı olduğu ve havacılık otoritelerinin düzenlemelerine dayanmadığı belirtildi.

10 yıla kadar hapis cezası alabilir

Güney Kore'de iniş sırasında uçağın kapısını açan yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığı" savunmasını yapmıştı.

İniş sırasında yolcu uçağının kapısını açması görüntülenen şüpheli, polis tarafından havacılık güvenlik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını" söylemişti. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtmişti.

İsmi açıklanmayan kişinin, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada yolculardan biri tarafından açılmıştı. Uçağın kapısının açılması, yolcular tarafından görüntülenmiş, uçaktaki 194 yolcudan 12'si hafif şekilde yaralanmıştı.

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