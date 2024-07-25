Dolar
33.03
Euro
35.94
Altın
2,357.51
ETH/USDT
3,120.20
BTC/USDT
64,609.00
BIST 100
10,871.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ruzemberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

Irmak Akcan  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

Ankara

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, Myanmar'daki durumu görüşerek, ASEAN ile Myanmar arasında varılan ve bu ülkede şiddetin bitirilmesi, siyasi diyalog ile insani yardımları öngören Beş Maddelik Mutabakat'ın uygulanmasının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Laos'un başkenti Vientiane'deki ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Toplantı hakkında sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, kendisi ve mevkidaşlarının görüşmeleri sırasında bölgesel ve jeopolitik gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Balakrishnan, görüşmelerde, Myanmar'daki kötüleşen durumun değerlendirildiğini, bakanların Beş Maddelik Mutabakat'ın sürdürülmesinin önemini vurguladığını kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise insani yardımların genişletilmesi de dahil olmak üzere Beş Maddelik Mutabakat konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Marsudi, Myanmar'da diyaloğun artmasının önemine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Beş Maddelik Mutabakat

ASEAN üyesi ülkeleri ve Myanmar askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, 24 Nisan 2021'de Beş Maddelik Mutabakat'ta anlaşmaya varmıştı.

Mutabakattaki maddeler, Myanmar'daki şiddetin derhal sona erdirilmesi, tüm taraflar arasında diyalog kurulması, ASEAN tarafından insani yardım yapılması, özel bir elçi atanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmek üzere Myanmar'ı ziyaret etmesi olarak belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri indiriliyor
Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı
MGK Bildirisi: Hiçbir insani değerle ilişkisi kalmayan İsrail yönetimi gecikmeksizin durdurulmalı
Isparta, Osmaniye ve Afyonkarakisar'da sağanak etkili oldu
Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

Myanmar'da silahlı gruplar stratejik öneme sahip 2 kenti ele geçirdiklerini iddia etti

Myanmar'da silahlı gruplar stratejik öneme sahip 2 kenti ele geçirdiklerini iddia etti

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet