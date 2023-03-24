Dolar
19.07
Euro
20.53
Altın
1,978.03
ETH/USDT
1,745.60
BTC/USDT
27,589.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Artan faiz maliyetleri Fed'in hazineye aktardığı karını azalttı

ABD Merkez Bankasının (Fed) Hazineye aktardığı kar, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Artan faiz maliyetleri Fed'in hazineye aktardığı karını azalttı

New York

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net karı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.

Bankanın ABD Hazinesine aktardığı karı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.

Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser, Antalya'ya getirildi
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama
Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 13 arttı

Benzer haberler

Artan faiz maliyetleri Fed'in hazineye aktardığı karını azalttı

Artan faiz maliyetleri Fed'in hazineye aktardığı karını azalttı

Fed'in bilançosu kafaları karıştırdı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Fed, piyasadaki belirsizliklere çare olamadı

Fed, piyasadaki belirsizliklere çare olamadı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet